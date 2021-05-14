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В России зафиксирован резкий рост зараженных коронавирусом

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В России выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 20 марта –  9462 новых случаев, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 12,91% больше, чем выявили накануне (8380). До этого число заразившихся шесть дней подряд было ниже 9 тыс. Общее число случаев достигло 4 922 901.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 3818 (1 131 235 за все время),
  • Санкт-Петербург — 739 (425 866),
  • Московская область — 648 (258 760),
  • Ростовская область — 204 (90 925),
  • Воронежская область — 127 (82 535).

/ Сибирское Информационное Агентство /
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