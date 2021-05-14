В России зафиксирован резкий рост зараженных коронавирусом

В России выявлено максимальное число зараженных коронавирусом с 20 марта – 9462 новых случаев, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 12,91% больше, чем выявили накануне (8380). До этого число заразившихся шесть дней подряд было ниже 9 тыс. Общее число случаев достигло 4 922 901.

Регионы—лидеры по числу новых случаев: