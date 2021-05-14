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Границы зеленого пояса установят в Иркутском районе

Необходимо избежать ситуации, которая произошла в Академгородке, пишет Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.

Там под строительство были выделены участки засаженные лесом.

Изначально они были определены в 2019 году. Тогда площадь пояса составила около 190 тыс. гектаров. После предложений от муниципалитетов и общественников она была скорректирована до 230 тыс. гектаров.

Сегодня в Общественной палате Иркутской области состоятся первые публичные слушания по границам зеленого пояса.

– Сейчас мы должны прийти к компромиссу и найти единый подход к формированию лесопарковой зоны вокруг Иркутска. В первую очередь будем следовать букве закона и принципам охраны природы, – пишет губернатор.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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