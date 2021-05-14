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Организаторов фестиваля «Сибирская шамбала» предупредили об ограничениях особого противопожарного режима

С наступлением теплых дней в социальных сетях начали активно анонсировать различные мероприятия, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Организаторы фестиваля для всей семьи «Сибирская шамбала» пишут: «Представь, теплым майским вечером ты находишься вместе с детьми и друзьями в шикарном сосновом бору, сидишь у костра в компании барда и поешь песни школьных лет…».

Сотрудники напоминают, что, с 1 мая на территории региона введен особый противопожарный режим. Установлены дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, запрещено разведение костров, приготовление пищи на открытом огне, углях, в том числе с использованием устройств и сооружений для приготовления пищи на углях.

В адрес организаторов фестиваля и собственника земельного участка направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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