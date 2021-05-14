Остановку «Железнодорожный вокзал» в Иркутске перенесут

В Иркутске с 15 мая перенесут остановку трамвая «Железнодорожный вокзал» по направлению к центру в сторону Глазковского моста на 50 метров. Это связано с производимой реконструкцией железнодорожного вокзала, сообщают в мэрии Иркутска.