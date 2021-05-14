Прием заявок на субсидии на создание плоскостных спортивных сооружений начался в Приангарье

Поддержка предоставляется на условиях софинансирования. Об этом сообщил заместитель министра спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Благодаря реализации этого мероприятия в поселках и селах региона появляются новые многофункциональные спортивные площадки и хоккейные корты, создаются условия для занятий физической культурой и спортом.

В прошлом году построили 19 спортивных сооружений, из них 16 многофункциональных спортивных площадок и три хоккейных корта. В этом году по программе «Развитие физической культуры и спорта» на эти цели предусмотрено свыше 48 млн рублей.

Критериями конкурсного отбора муниципалитетов для предоставления субсидий являются отнесение муниципального образования к сельской местности и наличие потребности в создании плоскостного спортивного сооружения. Документы должны быть представлены в министерство спорта области до 26 мая 2021 года включительно. С перечнем документов и требованиями к оформлению можно ознакомиться в распоряжении на сайте министерства в разделе «Нормативная база» https://irkobl.ru/sites/minsport/law/region/.