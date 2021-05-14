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К противоклещевой обработке приступили в Иркутске

Сегодня специалисты обработали парк имени Парижской коммуны. Всего в ближайшие 10 дней предстоит выполнить работы на 31 территории площадью 450 гектаров, сообщают в мэрии Иркутска.

Акарицидная обработка проводится один раз препаратами «Фуфамон», «Цифокс», «Циперметрин» и другими веществами. Эффект достигается в течении трех дней и держится в течение года.

– Препараты полностью безвредны для человека и домашних животных. Гулять в парках можно уже через час после проведения обработки. В зависимости от сложности и размера, в день специалисты обрабатывают от 1 до 3 пространств, – рассказал представитель подрядной организации.

Несмотря на проводимую обработку, специалисты рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности и осматривать вещи и тело после прогулок в лесопарковых зонах.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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