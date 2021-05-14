Совет отцов создадут в Иркутске

Совет отцов объединяет активных мужчин, которые на общественных началах занимаются решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей и усилению роли отца в семье и обществе. Ассоциация объединит советы, действующие при ряде школ города, сообщают в мэрии.

Участники встречи особо подчеркнули, что объединение действующих при школах Советов недолжно стать формальным, наоборот, предполагается расширение количества участников – активных отцов.

По итогам встречи было принято решение о привлечении к участию Совета отцов в городских мероприятиях, таких как празднование 360-летия Иркутска, Год массового спорта и тд.