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Совет отцов создадут в Иркутске

Совет отцов объединяет активных мужчин, которые на общественных началах занимаются решением важных социально значимых вопросов по защите семейных ценностей и усилению роли отца в семье и обществе. Ассоциация объединит советы, действующие при ряде школ города, сообщают в мэрии.

Участники встречи особо подчеркнули, что объединение действующих при школах Советов недолжно стать формальным, наоборот, предполагается расширение количества участников – активных отцов.

По итогам встречи было принято решение о привлечении к участию Совета отцов в городских мероприятиях, таких как празднование 360-летия Иркутска, Год массового спорта и тд.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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