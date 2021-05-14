Хирург из Иркутска Юрий Козлов за майские праздники прооперировал в Ташкенте 30 детей

Хирург из Иркутска Юрий Козлов на майских праздниках принял участие в международной конференции по неонатальной и детской хирургии, которая проходила с 4 по 11 мая в Ташкенте, где он прооперировал 30 детей, сообщила пресс-служба Иркутской государственной областной детской клинической больницы.

«Работали в очень напряженном графике, вместо запланированных семи операций, выполнили тридцать. Последняя началась за три часа до вылета из Узбекистана. Все получилось», – приводятся в сообщении слова Юрия Козлова.

Манипуляции были сложными. Например, одному младенцу сделали сразу пять одновременных операций. Также был прооперирован ребенок с сочетанием атрезии пищевода и атрезии двенадцатиперстной кишки – такие манипуляции несколько лет назад вообще не проводились.

Операции проходили в формате мастер-классов, за ними могли наблюдать врачи из любой точки мира. Помимо иркутского специалиста, их проводили хирурги из Израиля и Узбекистана. Аналогичные мероприятия прошли в Ургенче, Самарканде и Бухаре.

Напомним, ранее иркутский хирург Юрий Козлов получил премию «Человек–поступок» за спасение младенцы в Улан-Удэ. Он провел сложнейшую операцию в Улан-Удэ ребенку, который родился с атрезией пищевода.