Восемь студентов из Приангарья выступят в финале чемпионата WorldSkills Russia

Восемь студентов из Иркутской области выступят в финале национального чемпионата «Молодые профессионалы» World skills, сообщил на своей странице в Instagram глава региона Игорь Кобзев.

«На заключительном этапе чемпионата конкуренция будет огромной. 1800 участников. 8 – из нашего региона. Поздравляю их с выходом в финал. Они показали высокий уровень мастерства. Представлять область на всероссийском уровне – огромная ответственность», – отметил Кобзев.

Ранее студенты из Прингарья показали отличные результаты по семи направлениям – «Охрана труда», «Геопространственные технологии», «Дошкольное воспитание», «Веб-дизайн и разработка», «Поварское дело», «Физическая культура, спорт и фитнес» и «Неразрушающий контроль».

Финалисты учатся в Иркутском энергетическом и Братском педагогическом колледжах, Ангарском техникуме строительных технологий, Братском торгово-технологическом и Ангарском индустриальном техникумах.

Ежегодно WorldSkills Russia проводит конкурсы профессионального мастерства между студентами колледжей и техникумов в возрасте до 22 лет. Раз в год победители региональных первенств соревнуются на Национальном финале «Молодые профессионалы». Из победителей формируется расширенный состав национальной сборной для участия в мировом чемпионате WorldSkills Competition. Одна из целей состязания – повышение престижа рабочих профессий.