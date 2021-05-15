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Иркутская область вошла в ТОП-5 регионов РФ по росту среднего чека микрозайма за год

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) составило ТОП-5 регионов, где за год средний чек мекрозайма показал наибольший рост. В список вошла Иркутская область.

Приангарье разместилось на пятой строчке с показателем +12,1%. Кроме того, в рейтинге Республика Татарстан (+15,3%), Красноярский край (+15,2%), Волгоградская область (+15,0%), Приморский край (+13,5%).

В свою очередь в ряде регионов средний размер микрозайма снизился, например, в Воронежской области (-8,7%) Ставропольском крае (-8,2%) и Саратовской области (-1,0%).

По данным НБКИ, в России в марте 2021 года средний размер микрозайма (или «займа до зарплаты» до 30 тыс. руб.) составил 8,44 тыс. руб., увеличившись на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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