Греция разрешила приезжать в страну неограниченному числу россиян

Власти Греции отменили введенную ранее въездную квоту в 4 тысячи россиян в неделю и разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ, пишет ТАСС со ссылкой на правительственный вестник.

Россияне могут въехать в Грецию при наличии свидетельства о вакцинации, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19 и наличии антител. Для таких туристов также отменено требование об обязательном семидневном карантине по приезде.

В сообщении уточняется, что вакцинация должна быть завершена минимум за 14 дней до поездки, а отрицательный результат ПЦР-теста получен не позднее, чем за 72 часа до въезда. Все эти документы могут быть на английском, французском, немецком, итальянском, испанском или русском языках, они должны быть выданы государственным органом. Это правило распространяется и на несовершеннолетних в возрасте от пяти лет и старше.

Прибывшие в Грецию должны соблюдать все ограничительные меры борьбы с пандемией, которые действуют в стране.