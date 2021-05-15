Пенсионерка из Иркутской области отдала полмиллиона рублей телефонным мошенникам

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Усть-Кутский» проводят проверку по заявлению местной жительницы, которую мошенники убедили отдать им полмиллиона рублей, сообщает полиция Иркутской области.

Пожилая женщина рассказала правоохранителям, что несколько дней назад ей на сотовый телефон позвонила сотрудница финансовой организации и сообщила, что мошенники атакуют ее банковские счета. Менеджер перевела разговор на специалиста службы безопасности, который посоветовал проследовать к банкомату и перевести все финансы на якобы безопасные счета.

«Через пару минут местной жительнице вновь позвонили и попросили оказать помощь в поимке мошенников, которые совершают кражи с карт клиентов. Согласившись, потерпевшая оформила кредит, после чего заемные средства также отправила на продиктованные номера. Звонивший заверил сибирячку, что все денежные средства будут возмещены. Однако этого не произошло», – отмечает полиция.

После этого пенсионерка поняла, что ее обманули и обратилась в правоохранительные органы. По факту случившегося проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.