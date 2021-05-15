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Россия возобновит аваиасообщение с пятью странами с 25 мая

Правительство РФ сообщило на официальном сайте, что Россия намерена с 25 мая возобновить авиасообщение с Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией.

Самолеты будут летать из Москвы в Рейкьявик и Валлетту два раза в неделю, в Канкун, Джидду и Лиссабон – три разу в неделю, а также из Грозного и Махачкалы в Джидду – один раз в неделю.

Кроме того, принято решение об увеличении с 25 мая на взаимной основе количества регулярных рейсов с:

  • Южной Кореей (Владивосток – Сеул три рейса в неделю; из Новосибирска, Хабаровска, Иркутска и Южно-Сахалинска в Сеул по одному рейсу в неделю);
  • Финляндией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Хельсинки и Санкт-Петербург – Хельсинки);
  • Японией (до семи рейсов в неделю по маршрутам Москва – Токио и Владивосток – Токио, возобновить один рейс в неделю по маршруту Южно-Сахалинск – Токио).

Также оперативным штабом принято решение с 25 мая возобновить перелёты в иностранные государства из международных аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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