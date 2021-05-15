Четыре дома загорелись в Бодайбо из-за поджога сухой травы

Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области сообщила, что в садоводстве «Березка» города Бодайбо из-за поджога сухой травы загорелись четыре частных дома.

Инцидент произошел сегодня днем, траву жгли на одном из приусадебных участков. «Порывом ветра огонь мгновенно распространился на ближайшие деревянные постройки и дачные дома. О происшествии, а также об угрозе дальнейшего распространения огня в пожарно-спасательную службу сообщили очевидцы около 14 часов. Огнем были охвачены четыре дачных дома и надворные постройки», – отметили в МЧС.

Пострадавших нет. На месте работают две автоцистерны и семь человек личного состава. Заправка водой для тушения осуществляется от водонапорной башни в трех километрах от места происшествия. Пожар удалось локализовать в 16:00 на площади 350 квадратных метров.

Обстоятельства возгорания и виновное лицо устанавливаются. Известно, что огонь разошелся по участкам из-за плотной застройки и захламленной мусором территории.