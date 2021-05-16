Инфляция в Иркутской области в апреле составила 0,31%

Иркутскстат сообщил, что инфляция в Иркутской области в апреле на товары и услуги составила 0,31%.

В частности, цены на продукты питания выросли на 0,99%, на алкоголь – на 0,03%, на непродовольственные товары – на 0,75%.

Больше всего в апреле подорожали в группе продовольственных товаров капуста белокочанная – на 24%, свекла – 22%, морковь – 13%, огурцы – 10%, чеснок – 4,5%, лук – 3,6%. Вместе с тем, наблюдалось снижение цен на помидоры на 5%.

В группе непродовольственных товаров значительно подорожали энергосберегающие лампы – на 9,6%, спички – 6,8%, электропылесосы – 6,1%, электрические триммеры – 5,1%, обувь женская весенне-летнего ассортимента – 3,1-3,5%.

На 3,5% же снизились цены на мотоциклы и скутеры, на 2-3% – на женские трикотажные шапки, джемперы и демисезонные пальто, мужские утепленные куртки, флеш-накопители, моноблоки, бытовые электроплиты, телевизоры, миксеры и блендеры.