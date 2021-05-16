Сотрудники МЧС спасли кота на пожаре в Иркутске

ГУ МЧС России по региону сообщило на своей странице в Instagram, что сотрудники ведомства по время пожара в Иркутске спасли кота.

Пожарные сначала вытащили из огня хозяина квартиры, который в нетрезвом состоянии уснул с непотушенной сигаретой и устроил пожар в своей квартире. «А чуть позже огнеборцы вернули его кота с того света! И правда у кошек 9 жизней!» – сообщило ведомство. Кот чуть не задохнулся от угарного газа. Сейчас животное ищет новый дом.

Пожар произошел в квартире многоэтажки на Карла Либкнехта, 184.