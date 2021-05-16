Большинство работодателей РФ отдают предпочтение соискателям с чувством юмора – аналитики

Эксперты SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство работодателей в России – 55% – при найме сотрудников отдают предпочтение кандидатам с чувством юмора.

«Наличие чувства юмора у соискателя назвали дополнительным аргументом в его пользу 55% работодателей. Причем чем меньше компания, тем весомее этот факт: чувство юмора у кандидата является плюсом для 58% компаний малого бизнеса и 44% предприятий и организаций, где заняты более 1000 человек», – говорится в результатах исследования.

Среди компаний разных отраслей чувство юмора соискателей чаще ценится в сфере услуг – 60%, строительстве – 56% и производстве – 55%.

В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и работников кадровых служб из 241 населенного пункта РФ.