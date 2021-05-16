Новости

Большинство работодателей РФ отдают предпочтение соискателям с чувством юмора – аналитики

Эксперты SuperJob провели опрос и выяснили, что большинство работодателей в России – 55% – при найме сотрудников отдают предпочтение кандидатам с чувством юмора.

«Наличие чувства юмора у соискателя назвали дополнительным аргументом в его пользу 55% работодателей. Причем чем меньше компания, тем весомее этот факт: чувство юмора у кандидата является плюсом для 58% компаний малого бизнеса и 44% предприятий и организаций, где заняты более 1000 человек», – говорится в результатах исследования.

Среди компаний разных отраслей чувство юмора соискателей чаще ценится в сфере услуг – 60%, строительстве – 56% и производстве  – 55%.

В опросе приняли участие 1000 менеджеров по персоналу и работников кадровых служб из 241 населенного пункта РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Качественный бетон
«Рынок бетона – в сложной ситуации». Евгений Болеско, генеральный директор ООО «Нептун»
«Проблема с качеством бетона огромна». Максим Булдаков, генеральный директор ООО «Новый бетон»
«Производитель производителю – рознь». Сергей Жуков, директор ООО «БетонШик», – о качественном бетоне
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании