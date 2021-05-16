Самую большую в Приангарье школу построят в микрорайоне Березовый

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в микрорайоне Березовый в Иркутском районе построят самую большую в регионе школу.

«Новая школа будет рассчитана на 1550 мест. Это самый большой проект в регионе на данный момент. Техническая часть уже прошла экспертизу. Определяется сметная стоимость, застройщик», – отметил глава области. Сейчас в микрорайоне, где будут строить объект, живут 10 тысяч людей, при этом школы здесь нет.

Объект будет возводиться в рамках концессионных соглашений – это новый механизм софинансирования строительства образовательных учреждений. Его разработчики – Минпросвещения России совместно с ВЭБ.РФ.

Площадка под строительство школы замусорена, Игорь Кобзев поручил ее расчистить и оградить.