60-тысячный младенец родился в перинатальном центре Иркутска

Глава Приангарья Игорь Кобзев на своей странице в Instagram сообщил, что в Иркутском перинатальном центре родился 60-тысячный малыш.

«Чудесное событие произошло в Иркутском перинатальном центре. Там появился на свет 60-тысячный ребенок. Важную цифру зафиксировал специальный счётчик, который установлен в роддоме. Эти «часы счастья» тикают с 2013 года. Вдвойне приятно, что рождение малыша произошло как раз в канун Международного дня семьи», – отметил губернатор.

Мама 60-тысячного малыша – иркутянка Валентина Рудых. Мальчика назвали Марком. И он, и мама чувствуют себя хорошо. Дома их ждут отец и старший брат Марка – Артем.