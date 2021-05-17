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В Иркутской области началась проверка баз и стоянок маломерных судов

В Иркутской области началось техническое освидетельствование баз и стоянок маломерных судов, сообщает пресс-служба МЧС. На сегодняшний день проверку прошли четыре базы в городе Иркутске и Иркутском районе, а также лодочная переправа в Нижнеудинском районе. Всего в регионе на учёте Центра ГИМС находится 43 базы.  

Инспекторы ГИМС проверяют состояние береговых и плавучих сооружений, организацию и осуществление пропускного режима, отсутствие на базе незарегистрированных судов и соответствие количества маломерных судов установленным нормам базирования. Без разрешения эксплуатация баз запрещена.

На нескольких базах выявлен ряд нарушений, связанных с неоформленной должным образом документацией и отсутствием контроляза выходом маломерным судов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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