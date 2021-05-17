1500 деревьев будет высажено в рамках акции «Мой зеленый Иркутск»

​​В рамках акции «Мой зеленый Иркутск» будет высажено более 1500 деревьев – 804 весной и больше 600 осенью. Первая акция по посадке состоялась в рамках общегородского субботника. В сквере дружбы городов – побратимов (Иркутска и Пфорцхайма) на улице Чкалова высадили 169 крупномерных деревьев и кустарников: ель, береза, боярышник, кизильник или клен гиннала.

С 15 до 22 мая новые деревья и кустарники появятся на улице Свердлова от улицы Ленина до улицы Марата, в сквере Кирова, на пересечении улиц Ленина –Чкалова, на бульваре Ветеранов по улице Нижняя Набережная. В Ленинском районе саженцы высадят в сквере на пересечении улиц Новаторов, Макаренко, Сибирских Партизан, 10 лип украсили территорию на пересечении улиц Муравьева и Сибирских Партизан. 55 елей, кленов гиннала, спирею и бузину высадили в сквере по улице Шахтерской. Рябины посадили по улице Авиастроителей (вдоль парка Комсомольский).

Новые деревья и кустарники украсят территории на улице Полярной, 104, сквер в районе пересечения улицы Байкальская, Плотины ГЭС и улицы Верхняя Набережная, территорию ИВАТУ, озелененную территорию по переулку МОПРа, 1а, Лисихинский парк, сквер на пересечении улиц Тимирязева и Карла Либкнехта, улицу Полины Осипенко.

В Свердловском округе посадка деревьев и кустарников состоится в Пади Долгой, в Вампиловском сквере и возле территории Института МВД. Также посадки пройдут по адреса: микрорайон Первомайский, 46, озелененные территории по ул. Чайковского №№18,20,22 и в границах разделительной полосы по ул. Терешковой, сообщает пресс-служба мэрии.