Старообрядцев привлекут к подготовке спецназа

Чему именно степные и таежные жители обучают спецназовцев, глава Минобороны не уточнил.

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал автору и ведущему программы Военная приемка на телеканале Звезда Алексею Егорову о том, как коренные жители трудных территорий вроде Тувы помогают российским военнослужащим.

Глава Минобороны пояснил, что, какими бы большими специалистами не были военные эксперты, знать нюансы и тонкости жизни и выживания в отдаленных районах с истиной природой могут только носители местного культурного кода.

– Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут нормальной, полноценной жизнью. Я, во всяком случае, знаю многих таких людей, постарался привлечь их для того, чтобы они учили наших ребят. Их называют в миру старообрядцы, но они, это я должен вам сказать, невероятно опытные по жизни, рукастые, – отметил министр.