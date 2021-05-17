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За нарушение антитеррористической защищенности оштрафовали гостиницу «Прибайкальская» на Байкале

Сумма штрафа составила 80 тыс. рублей, сообщают в УФССП Иркутской области.

У гостиницы отсутствовал антитеррористический паспорт. По словам приставов, это влечет угрозу жизни и здоровью как работников организации, так и постояльцев.

В связи с этим прокурор обратился к ООО «Центр туризма на Байкале» с заявлением об устранении нарушений. Суд постановил устранить нарушения антитеррористической защищенности объекта путем проведения категорирования гостиницы. 

Должник в установленный законом срок судебное решение не исполнил. В связи с этим, был привлечен к административной ответственности, также в отношении него вынесен исполнительский сбор. Общая сумма штрафных санкций составила 80 тыс. рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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