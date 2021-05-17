Потребление электроэнергии увеличилось в Иркутской области

В сравнении с апрелем прошлого года потребление электроэнергии выросло на 8%, сообщает «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Иркутской области».

С начала 2021 года потребление электроэнергии в энергосистеме Иркутской области составило 21 054,1 млн кВт•ч, что больше объема потребления за январь – апрель 2020 года на 4,6%. Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года потребление электроэнергии увеличилось на 5,5%.

Электростанции Иркутской области с начала 2021 года выработали 22 926,0 млн кВт•ч, что на 10,6% больше объема выработки за первые четыре месяца 2020 года.

Без учета влияния дополнительного дня високосного 2020 года выработка электроэнергии увеличилась на 11,6%. Суммарная выработка тепловых электростанций и электростанций промышленных предприятий за январь – апрель 2021 года составила 5212,3 млн кВт•ч, что на 4,8% меньше, чем за такой же период 2020 года. Выработка ГЭС увеличилась на 16,1%, до 17 713,7 млн кВт•ч.