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Как иркутяне проверяют будущих работодателей

Опрос соискателей провела российская платформа онлайн-рекрутинга hh.ru.

Результаты показали, что большинство соискателей из региона, а именно 83%, проверяют информацию о работодателе, когда рассматривают предложения о работе. 

Самым популярным источником для проверки информации оказался поиск отзывов бывших и нынешних сотрудников в интернете, 52% жителей Иркутской области используют его. На втором месте – выяснение, не является ли компания банкротом (48%). На третьем – проверка сведений о компании на сайте ФНС (29%). 

Кроме того, среди каналов, которые часто используют для сбора информации о работодателях – общение с бывшими и нынешними сотрудниками в социальных сетях, мониторинг специальных сервисов для проверки контрагентов, например, «Спарк», «Контур-фокус» и другие, поиск данных в картотеке арбитражных дел для понимания, с кем и как судится или судилась компания, а также поиск информации о проверках компании надзорными органами на сайте прокуратуры. 

Менее популярные, но используемые способы побольше узнать о будущем месте работы – изучение вакансий компании на сайте hh.ru, мониторинг публикаций в СМИ, «черные списки» работодателей в интернете, анонимный звонок в компанию, анализ публичной отчетности и проба себя в роли клиента компании.

Любопытно, что соискатели-женщины в большей степени склонны доверять отзывам сотрудников, тогда как соискатели-мужчины придают значение официальным документам и аналитике.

Негативные отзывы и проблемы с репутацией являются весомой причиной для отказа от оффера или собеседования. 55% жителей Приангарья подтвердили, что имеют подобный опыт, а чаще всего интерес к работе теряют сотрудники из профсфер:

  • «маркетинг, реклама, PR»,
  • «искусство, развлечения, масс-медиа»,
  • «административный персонал»,
  • «управление персоналом, тренинги»,
  • «высший менеджмент». 

Среди тех, кто отказывался от общения с компанией-работодателем  после обнаружения негативной информации о ней, называли среди причин плохие отзывы от сотрудников, репутацию ненадёжного контрагента, подозрительные несостыковки в сведениях о компании на сайте ФНС, плохую судебную историю, частые проверки надзорных органов, банкротство, а также упоминали высокую текучку кадров, отсутствие официального оформления, черную или серую зарплату, несоответствие реальных условий труда описанию в вакансии, и даже плохой сайт компании.

Только 26% соискателей из области соглашаются на трудоустройство в компании, несмотря на знание негативной информации о ней.  При этом 38% из этих респондентов признали, что после выхода на работу полученная информация подтвердилась, а 50% сообщили, что она подтвердилась частично. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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