Освещение устанавливают на дороге в Тулун

Фонари также появятся на маршруте Тулун – Братск.

Окончание работ по устройству наружного освещения автодороги Р-255 «Сибирь» в соответствии с государственным контрактом предусмотрено на август 2022 года.

Как сообщают специалисты отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Прибайкалье», в этом году на объекте запланировано устройство автоматизированной системы управления освещения.

Данная система включает в себя использование современного оборудования с меньшим потреблением электрической энергии, применение проводов с повышенной проводимостью, организация наружного освещения светодиодными светильниками с автоматическим включением/отключением питания.