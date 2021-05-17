Про деньги и не только: Азиатско-Тихоокеанский банк запустил онлайн-журнал ORANGE life

Новый проект АТБ поможет читателям грамотно вести семейный бюджет, познакомит с самыми необычными и красивыми местами на территории присутствия банка, расскажет актуальные бизнес- и не только новости и многое другое

Азиатско-Тихоокеанский банк представил свой первый журнал в онлайн формате - ORANGE life, который будет интересен всем, даже если вы пока ещё не клиент банка. В новом проекте читатели всегда найдут полезную и интересную информацию не только из мира финансов, но и развлекательного характера, говорится в сообщении.

«ORANGE life – это про жизнь, а не только про деньги. Он создан как для тех, кому интересно разобраться в современных финансовых услугах и предложениях, так и для любителей почитать что-то интересное. При этом мы не говорим с читателем сухим языком цифр и банковских терминов, наоборот, мы говорим просто даже о сложном», – рассказал советник председателя правления Александр Рукавишников.