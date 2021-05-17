Особый противопожарный режим ввели в лесах Иркутской области

В южных, центральных и западных районах области особый противопожарный режим работает с 1 мая, сообщают в администрации области.

Чрезвычайный класс пожарной опасности в лесах ожидается в Бодайбинском и Киренском районах. Высокий четвертый класс пожароопасности – в Иркутском, Эхирит-Булагатском и Ольхонском районах. Еще в нескольких территориях региона установился средний класс пожарной опасности в лесах.

За минувшие сутки в лесном фонде в Иркутской области ликвидировали два пожара.

Один из них, вновь зарегистрированный, в Усть-Удинском районе. Возгорание началось по вине местного населения в шести километрах от села Балаганка на незакрепленном за арендаторами участке. Пожар потушен на площади 7,2 га, из которых два гектара – не покрытые лесом.

Также ликвидирован лесной пожар, зарегистрированный 15 мая в Зиминском районе на незакрепленном за арендаторами участке с лиственными насаждениями. Площадь очага 65 га, из которых 30 га – не лесная территория.

С начала пожароопасного сезона в лесном фонде региона зарегистрировано 52 пожар на общей площади 1068,5 га. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество возгораний в лесу меньше на 204 случая, площадь, пройденная огнем, – на 24599 га.