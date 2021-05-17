ВТБ и ООО «РИК» запустили оплату за проезд по QR в Удмуртской Республике

Банк ВТБ и ООО «Региональная Инвестиционная Компания» (ООО «РИК») реализовали возможность оплаты проезда по автомобильной дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка с использованием Системы быстрых платежей. Теперь оплата проезда на мостовых переходах в Удмуртской Республике будет проходить еще быстрее.

Применение новой технологии дает возможность осуществить платёж через POS-терминалы, расположенные в пунктах взимания платы при въезде на платные участки автодороги. Для проведения операции с использованием СБП автомобилистам потребуется отсканировать QR-код с экрана POS-терминала, используя мобильное приложение своего банка, и подтвердить платеж. Деньги моментально списываются в оплату проезда и поступают на счет компании.

«Внедрение технологии системы быстрых платежей позволило ООО „РИК“ не только значительно сократить сроки зачисления выручки на свой счет, но и расширить арсенал доступных автомобилистам способов оплаты проезда», — отметил Александр Боциев, начальник управления продаж расчетных и пассивных продуктов департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ.

В пресс-службе ООО «РИК» прокомментировали: «Наша компания стремится к внедрению новых удобных, надежных, а главное — безопасных технологий, связанных с обеспечением деятельности платных дорог. Проезд по платным мостам можно оплатить не только традиционными способами, такими как наличные денежные средства и банковские карты, но и при помощи современных технологий — радиоэлектронной идентификации транспортных средств, на которых наклеены RFID-метки, и системы быстрых платежей с применением QR-кодов».

Банк ВТБ одним из первых подключился к Системе быстрых платежей в 2019 году, осуществив возможность проведения платежей по СБП для клиентов крупного бизнеса с использованием динамического и статичного QR-кодов для оплаты покупок и проведения платежей за ЖКХ.

Справка

ООО «Региональная Инвестиционная Компания» осуществляет реализацию концессионного соглашения по строительству и эксплуатации на платной основе мостовых переходов через реку Кама, реку Буй и города Камбарка на автомобильной дороге Ижевск-Сарапул-Камбарка — граница Республики Башкортостан в Удмуртской Республике, заключенного между Удмуртской республикой и ООО «РИК» 21 мая 2012 года.

Одной из основных целей работы общества является обеспечение возможности круглогодичного пересечения реки Кама в районе автодороги Ижевск-Сарапул-Камбарка — граница Республики Башкортостан, что позволит увеличить транзитный транспортный потенциал региона и разгрузить сеть федеральных автодорог М5 и М7. Для ООО «РИК» важно способствовать удовлетворению потребности людей в быстром и безопасном передвижении.