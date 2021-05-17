Татьяна Ведькалова рассказала о грядущих изменениях в банке УРАЛСИБ

Директор по управлению персоналом, руководитель службы по работе с персоналом Уралсиба Татьяна Ведькалова дала интервью Finparty, рассказав о грядущих изменениях в банке и значимости корпоративной культуры и ценностей для организации.

Трансформация корпоративной культуры в условиях пандемии — задача не из легких. Помимо сложной работы по реорганизации подходов HR-команде банка приходится решать насущные бизнес-проблемы. Но именно новые смыслы и ценности помогают компании укрепить бренд работодателя в непростых рыночных условиях. А командный дух коллектива позволяет легче справляться с новыми вызовами. Татьяна Ведькалова рассказывает, почему банк сегодня взялся за масштабные преобразования в корпоративной культуре.

— Татьяна, почему именно сейчас банк меняет подход к реализации стратегии развития бренда работодателя и трансформации корпоративной культуры?

— Решение о реализации новой стратегии развития бренда работодателя в банке было принято еще в 2019 году. Но вмешалась пандемия, и пришлось отложить наши планы на неопределенное время.

В прошлом году нам, как и всем на рынке, пришлось сосредоточиться на других задачах. И вот сейчас есть возможность начать реализовывать задуманное, причем изменения планируются масштабные.

Самое главное, на чем мы сфокусируемся в этом году, — укрепление бренда работодателя. Мы уже разработали концепцию того, как банк будет выглядеть на рынке. Здесь исходим из того, что бренд работодателя начинается с формулирования ценностного предложения работодателя сотрудникам, а уже потом он несет позитивный посыл во внешнюю среду.

Это ключевой момент: если сотрудники ценят работодателя, настроены на долгосрочное взаимное эффективное сотрудничество с ним, они несут этот позитив вовне, тем самым укрепляя бренд компании на рынке труда.

Поэтому мы сосредоточились в этом году именно на проекте по ценностному предложению (Employее Value Proposition, EVP — наиболее известная аббревиатура на рынке). Мы уже утвердили концепцию EVP на правлении банка, разработали план мероприятий. И надеемся увидеть результаты уже в ежегодном опросе вовлеченности в декабре этого года. В последние два года мы видели рост вовлеченности на 3–5% в год. Уверены, что в 2021-м цифры будут более значимыми.

— Из чего состоит ценностное предложение работодателя (EVP)?

— Из множества составляющих. Это открытая и своевременная внутренняя коммуникация в компании, ее внешняя репутация, стиль руководства, система поощрений и оплаты труда, условия работы сотрудников, удобство внутренних сервисов, возможность обучения и развития, система оценки результатов труда, корпоративная культура компании, ее ценности, миссия, цели.

Это все как раз и составляет ценностное предложение работодателя, которое компания формирует для действующих и будущих сотрудников.

— А почему корпоративная культура так важна для бизнеса? И что занимает в ней центральное место?

— Центральное место в корпоративной культуре компании должен занимать сотрудник. Потому что сотрудник с высоким уровнем лояльности к работодателю стремится продвигать своего работодателя на рынке. Он готов развиваться в этой компании и показывать высокую эффективность, в том числе за счет более качественного предоставления услуг, а также продвижения продуктов компании клиентам. Безусловно, такое отношение влияет на рост лояльности и интереса клиентов, что делает компанию прибыльнее.

Как добиться высокой мотивации и лояльности сотрудников? В первую очередь через выстраивание для них эффективных внутренних сервисов — предоставление современных и комфортных условий труда, повышение вовлеченности в принятие решений, внедрение прозрачной системы оценки их эффективности, основанной на культуре обратной связи и системе поощрений за высокую эффективность.

— Какие изменения в ближайшее время вы планируете внедрить в банке для усиления внутреннего бренда работодателя?

— Прежде всего мы продолжаем повышать эффективность HR-сервисов для сотрудников. Этот процесс начался еще в 2018 году, и с тех пор идет его непрерывное развитие.

Мы говорим о максимальной автоматизации HR-процессов, проект утвержден, сейчас начался его первый этап. В этом году завершаем большой проект по внедрению системы корпоративных разрядов и титулов (грейдинг).

Также совместно с розничным бизнесом разрабатываем специальное предложение для сотрудников по получению продуктов и услуг банка на льготных для них условиях. Рассматриваем и различные варианты развития социальных программ для наших сотрудников.

Пандемия внесла большие изменения в работу банка в 2020 году, появились новые форматы работы и взаимодействия внутри банка, поэтому мы не можем не пересмотреть нашу программу адаптации для новых сотрудников — это тоже важная задача на текущий год. Обновленная система будет использовать цифровые форматы и удаленные каналы связи для процессов адаптации, помогая новым сотрудникам быстро выходить на требуемый от них уровень эффективности в текущих реалиях.

Будем продолжать развивать различные форматы корпоративных мероприятий. 2020 год заставил нас пересмотреть подходы и к этой важной сфере корпоративных коммуникаций, привнес новые формы и традиции. Мы первыми в банковском секторе провели общебанковскую Киберспартакиаду, которая положила начало традиции проведения киберспортивных мероприятий Уралсиба в самых разных форматах — как внутренних, так и с участием команд других банков и компаний. Нашлось место и традиционным спортивным мероприятиям: осенью 2020 года в Уфе прошел вертикальный «Забег на высоту Уралсиба», участие в котором приняли спортсмены из 16 городов России (конечно же, с соблюдением самых строгих норм безопасности).

И наконец, самое важное — внедрение обновленных ценностей банка. Я неоднократно убеждалась, что если внутренние базовые ценности, которые ты несешь из семьи, совпадают с ценностями работодателя, то это даст почти 100-процентную гарантию твоего успеха в этой компании. В близкой тебе по духу среде комфортно реализовывать свои амбиции, соответствовать ожидаемому от тебя уровню эффективности и стремиться быть лучше. Ну а для компании это самый желанный сотрудник — эффективный, лояльный, настроенный на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество, разделяющий цели, миссию и ценности своего работодателя.

Если сотрудник не разделяет ценности компании, просто принимает их как данность, просто мирится с ними или вообще себя им противопоставляет, то ему сложно быть успешным в организации. И для него, и для компании это пустая трата времени и денег. Нельзя вынужденно находиться в чуждой ценностной среде и при этом быть эффективным.



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