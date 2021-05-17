Примсоцбанк повысил ставки по вкладам

В Примсоцбанке изменились ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Льготный вклад для пенсионеров», «Пенсионный», «Пенсионный онлайн», «Спринт 31», «Спринт 31 онлайн», «Спринт VIP», «Спринт VIP онлайн», «Надёжный», «Надежный Онлайн», «Рациональный» и «Рациональный онлайн» и «Накопительный».



Ставка по «Льготному вкладу для пенсионеров» теперь составляет 4,5%. Начисление и выплата процентов происходит ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются. Расходные операции предусмотрены до суммы неснижаемого остатка. Пополнение доступно в течение всего срока вклада.



Ставки по «Пенсионному» и «Пенсионному Онлайн» поднялись до 5,6% и 5,7% соответственно. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 дней, начисление и выплата процентов происходит каждые три месяца, а также по окончании срока вклада. Капитализация предусмотрена. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по «Спринт 31» и «Спринт 31 Онлайн» составляют 5,2% и 5,3%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по вкладу «Рациональный» и «Рациональный. Онлайн» поднялись до 5,6% и 5,7%. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей. Пополнение вклада доступно в течение основного срока на сумму не менее 5 000 рублей. Расходные операции доступны только по сумме начисленных процентов. Проценты начисляются ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Пролонгация не предусмотрена. В случае досрочного востребования всей суммы вклада или его части, доход на всю сумму вклада начисляется по ставке:

• 0,01% (от 1 до 180 дней); • 4,0% (от 181 до 366 дней).



Ставки по вкладу «Надёжный» и «Надёжный Онлайн» составляют 5,4% и 5,5% соответственно. Сумма первоначального взноса от 10 000 рублей. Вклад открывается на 180 дней, начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация и расходные операции не предусмотрены. Пополнение доступно в первые 90 дней с даты открытия. Пролонгация предусмотрена. По ставке вклада. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по вкладам «Спринт VIP» и «Спринт VIP Онлайн» составляют 5,3% и 5,4% соответственно. Срок действия вклада 91 день, минимальная сумма вклада 500 000 рублей. Начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.



Ставки по вкладу «Накопительный» и «Накопительный Онлайн» выросли до 5,7% и 5,8%. Срок вклада – 732 дня. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Начисление и выплата процентов каждые 365 дней, а также по окончании срока вклада. Проценты капитализируются. Расходные операции доступны только на сумму процентов. Приходные операции доступны в течение первых 365 дней, без ограничений по сумме.



Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.