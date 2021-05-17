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«Родительский контроль» за счетами подростков планирует ввести Центробанк

По мнению регулятора, банки не вправе отказывать представителям несовершеннолетних в информации по их операциям. Об этом Известиям сообщила пресс-служба регулятора.

С предложением ввести «родительский контроль» за финансами подростков в Центробанк обратился «Народный фронт». Общественники в письме в ЦБ ссылались на то, что кредитные организации, свободно трактуя нормы Гражданского кодекса (ГК), открывают несовершеннолетним от 14 до 18 лет банковские счета без согласия законных представителей.

При этом отказывают взрослым в информации по операциям подростков, ссылаясь на банковскую тайну, а недовольных отправляют в суд. Это чревато тем, что родители узнают о том, что их дети стали жертвами мошенников, слишком поздно, а иногда подростки и вовсе втягиваются в преступные схемы. В ответном письме за подписью первого зампреда ЦБ Сергея Швецова отмечено, что законные представители несовершеннолетних имеют право на получение таких данных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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