Примсоцбанк сообщил, что в течение 18 мая 2021 года клиенты банка могут оформить вклад «Рациональный VIP-6».
Вклад «Рациональный VIP-5» с минимальной суммой от 5 000 000 рублей открывается на срок 367 дней. Ставка по вкладу составляет 5,7% годовых, начисление и выплата процентов происходит каждые ежемесячно, а также по окончанию срока вклада. ЭПС составляет 5, 85%. Капитализация предусмотрена. Расходные операции доступны до суммы неснижаемого остатка.
Пополнение доступно в течение всего срока, без ограничений по сумме. В случае досрочного расторжения вклада проценты начисляются по ставке: • 0,01% (от 1 до 180 дней); • 4,0% (от 181 до 366 дней). Пролонгация и открытие вклада в пользу третьих лиц не предусмотрены.
Новости
Вклад «Рациональный VIP-6» доступен в Примсоцбанке для открытия 18 мая 2021 года
Примсоцбанк сообщил, что в течение 18 мая 2021 года клиенты банка могут оформить вклад «Рациональный VIP-6».
/ Сибирское Информационное Агентство /
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