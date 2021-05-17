Клиники «Семейный доктор» стали еще удобнее с СБП от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк подключил к сервису приема оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) московскую сеть поликлиник «Семейный доктор», насчитывающую 16 поликлиник, Госпитальный центр, медицинский детский центр, Центр косметологии и превентивной медицины и стоматологические отделения. Теперь пациенты могут оплатить медицинские услуги, минуя регистратуру, — через СБП в мобильном приложении сразу после приема врача.
Платежи через СБП в мобильном приложении «Семейный доктор» будут производиться с помощью мгновенного счета — адаптированного сценария оплаты для
«Технологичность, удобство и безопасность — ключевые приоритеты нашей компании в части
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Помимо мгновенного счета для
«Наши решения обеспечивают корпоративному бизнесу простой и эффективный способ приема платежей, а также позволяют сократить расходы, — добавляет Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Поэтому мы видим высокий интерес к сервису оплаты через СБП среди наших корпоративных клиентов из разных отраслей и рады, что к их числу теперь присоединилась технологичная частная медицинская организация «Семейный доктор».