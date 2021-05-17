Клиники «Семейный доктор» стали еще удобнее с СБП от Райффайзенбанка

Райффайзенбанк подключил к сервису приема оплаты через Систему быстрых платежей (СБП) московскую сеть поликлиник «Семейный доктор», насчитывающую 16 поликлиник, Госпитальный центр, медицинский детский центр, Центр косметологии и превентивной медицины и стоматологические отделения. Теперь пациенты могут оплатить медицинские услуги, минуя регистратуру, — через СБП в мобильном приложении сразу после приема врача.

Платежи через СБП в мобильном приложении «Семейный доктор» будут производиться с помощью мгновенного счета — адаптированного сценария оплаты для интернет-сайтов и мобильных приложений, разработанного Райффайзенбанком. Специальный экран для оплаты медицинских услуг через СБП станет доступен в тестовом режиме пациентам одной из клиник, после чего будет масштабирован на всю сеть.

«Технологичность, удобство и безопасность — ключевые приоритеты нашей компании в части онлайн-сервисов , — рассказывает Андрей Парфенов, первый заместитель генерального директора АО „Семейный доктор“. — Мы стремимся к тому, чтобы нашим пациентам было максимально комфортно в обслуживании, избавляя их от лишних действий и ожидания в очередях. Возможность оплаты в мобильном приложении сразу после приема сокращает время пребывания пациента в поликлинике и делает оплату медицинских услуг удобнее и безопаснее».

Помимо мгновенного счета для онлайн-сервисов , Райффайзенбанк предлагает своим клиентам сценарий оплаты через СБП по QR-коду на кассе предприятия. Наряду с простым механизмом интеграции напрямую по API или через партнерские решения и более выгодными комиссиями за прием платежей сервис обеспечивает возможность при необходимости гибко учитывать более сложные сценарии клиентов банка.

«Наши решения обеспечивают корпоративному бизнесу простой и эффективный способ приема платежей, а также позволяют сократить расходы, — добавляет Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка. — Поэтому мы видим высокий интерес к сервису оплаты через СБП среди наших корпоративных клиентов из разных отраслей и рады, что к их числу теперь присоединилась технологичная частная медицинская организация «Семейный доктор».