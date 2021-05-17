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Иркутянка взяла кредиты в пяти банках и отправила деньги мошенникам

Все это время аферисты консультировали ее по телефону и уговаривали перевести им заемные деньги, сообщают в ГУ МВД Иркутской области.

Как установили полицейские, несколько дней назад 42-летней женщине с неизвестного номера позвонила девушка и представилась сотрудником банка. В телефонном разговоре она сообщила, что мошенники оформили на имя иркутянки кредит. Злоумышленница также убедила собеседницу в том, что ей необходимо немедленно проследовать в отделение банка и пресечь операцию. Для этого она предложила подтвердить кредит и перевести все имеющие средства на «безопасный» счет.

Выполнив требования, иркутянка оформила кредитную карту, сняла с нее свыше 20 тыс. рублей и перевела на указанный лжебанкиршей счет. После этого ей позвонил мужчина и пояснил что у них есть информация о том, что в других банках аферисты похожим способом оформляют кредиты на ее имя и пытаются снять денежные средства.

Потерпевшая попыталась оформить еще несколько кредитов и кредитных картв различных банках, считая, что предотвращает хищение денег, однако во всех банках в займах ей отказали. После чего она попыталась связаться с «сотрудником безопасности», чтобы узнать дальнейшие действия, однако его номер оказался недоступен. Иркутянка поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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