Два ребенка погибли на пожаре в Иркутской области

Инцидент произошел в деревне Большая Заимка Заларинского района, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

Возгорание случилось в частном жилом доме, где в это время находились две девочки-сестры двух и пяти лет. Родители девочек в это время вместе с двумя старшим детьми находились в летней постройке рядом с домом, где готовили обед.

Когда родители девочек, войдя в дом, обнаружили плотное задымление, принялись искать детей и нашли их уже без признаков жизни. В спальне горели вещи на кровати.

Дознаватели МЧС России, осмотрев место происшествия, установили, что причиной пожара стала детская шалость с огнём.