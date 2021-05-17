Питбуля конфисковали у неадекватного хозяина в Иркутске

Мужчина из микрорайона Юбилейный натравливал пса на детей, сообщают в питомнике К9.

В службу обратились местные жители. Они жаловались на неадекватного хозяина собаки, по их словам, он натравливал ее на людей, в том числе и на детей.

– Была проведена настоящая спецоперация. На место прибыли сотрудники полиции, МЧС. Неадекватный гражданин натравливал собаку питбуль на полицейских, утверждал что может применить огнестрельное оружие. Наши кинологи забрали собаку. Полиция занималась своей частью работы. Как оказалось, собака относительно адекватна, ей просто не повезло с «хозяином», – говорят в службе.