Ремонт улицы 2-я Батарейная начали в Иркутске

Объект является самым протяженным участком в Иркутске. Об этом рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

– Ремонт будет проходить от улицы Блюхера до улицы Подсобное хозяйство. Будет отремонтировано 3 600 метров дороги, – отметил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу старого бордюрного камня, земляные работы и разметка дорожного полотна для дальнейшего ремонта. По проекту на улице обустроят новые остановки и тротуары, проведут планировку кюветов, выполнят разуклонку проезжей части для отвода воды и уложат новое асфальтовое полотно.