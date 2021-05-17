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Ремонт улицы 2-я Батарейная начали в Иркутске

Объект является самым протяженным участком в Иркутске. Об этом рассказал заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

– Ремонт будет проходить от улицы Блюхера до улицы Подсобное хозяйство. Будет отремонтировано 3 600 метров дороги, – отметил заместитель мэра-председатель комитета городского обустройства Роман Орноев.

Сейчас на объекте ведутся работы по демонтажу старого бордюрного камня, земляные работы и разметка дорожного полотна для дальнейшего ремонта. По проекту на улице обустроят новые остановки и тротуары, проведут планировку кюветов, выполнят разуклонку проезжей части для отвода воды и уложат новое асфальтовое полотно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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