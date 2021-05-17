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Волонтеры ИНК собрали более 200 мешков мусора на общегородском субботнике

К ежегодному экологическому мероприятию присоединились 130 сотрудников компании, вместе с ними акцию поддержали и члены их семьи, сообщают в пресс-службе Иркутской нефтяной компании.

Традиционно на протяжении многих лет сотрудники ИНК принимали участие в уборке на правом берегу реки Ушаковки. В этом году уборку провели на новой территории – левом берегу реки Ангары, в районе улицы Полярной.

Напомним, что общегородской субботник в Иркутске прошел 15 мая. В этот день принять участие в уборке Иркутска могли все желающие. Ранее субботник был перенесен из-за плохой погоды.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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