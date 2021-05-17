Библиотечный автопробег пройдет в Иркутске 26 мая

Таким необычным способом молодые специалисты решили поздравить жителей Иркутска с юбилеем города, а так же привлечь внимание горожан к книге и чтению, сообщают в мэрии Иркутска.

Старт библиотечной автоколонны будет дан в 12 часов дня от «Иннокентьевской библиотеки» по адресу: улица Сибирских партизан, 22.

Автоколонна проедет по улицам левого берега Ангары, потом через плотину ГЭС выйдет на правый берег и вернется на левый берег. Завершится автопробег проведением праздничного флешмоба на крыльце библиотеки №20 им. Е.А. Евтушенко (мкр Юбилейный, 22). Маршрут и движение колонны согласованы с ГИБДД и администрацией города Иркутска.