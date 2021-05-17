Каждый пятый россиянин при выборе профессии идет по стопам родных

47% опрошенных жителей России считают, что образование и профессия родителей оказывают существенное влияние на образование и карьеру детей.

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие факторы влияют при выборе профессии на жителей России и в каких отраслях чаще всего присутствует преемственность поколений. В опросе приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.

Более половины респондентов (56%) отметили, что будущую профессию и ВУЗ для поступления молодые люди должны выбирать сами. 40% участников исследования считают, что родителям с детьми в вопросах выбора профессии важно находить компромисс. Лишь 4% опрошенных уверены, что родители всегда лучше знают, какие образование и профессия подойдут для детей.

80% опрошенных жителей России выбрали собственную профессию, отличную от деятельности родных. При этом, 20% респондентов указали, что работают по профессии кого-то из членов семьи.

Чаще всего преемственность поколений наблюдается в отрасли производства и промышленности — ее отметили 16% респондентов. Еще 12% выбрали профессию кого-то из родственников в сфере строительства. 11% опрошенных продолжили семейную традицию и работают в отрасли медицины, а 10% — в сфере образования.

Реже по стопам родных идут работать в сферы банков, финансов и инвестиций (8%), транспорта и логистики (7%), IT и телекома (3%), охраны (2%), ресторанов и кафе (2%), ритейла (1%), маркетинга, рекламы и PR (1%). В варианте «Другое» респонденты чаще всего указывали работу в бухгалтерии, юриспруденции и госслужбу.