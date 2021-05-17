Tele2 снова превращает начало рабочей недели иркутских клиентов в праздник

Оператор запускает новую волну акции «Понедельники Tele2», сообщают в пресс-службе компании.

В коллаборации с партнерами компания вновь улучшает настроение своих иркутских абонентов по понедельникам. В рамках программы иркутяне смогут еженедельно, начиная с 17 мая, выбирать для себя три актуальных предложения из целого набора подарков, доступных в начале каждой рабочей недели.

Оператор вновь меняет правила и вводит для своих иркутских клиентов еженедельный ритуал, который поможет по-другому взглянуть на рутинные вещи и превратить «день тяжелый» в приятный. Каждый понедельник клиентам Tele2 будет доступен праздничный сет из нескольких предложений партнеров. Компания поддерживает стиль жизни своих абонентов, поэтому подготовила им подарки в самых востребованных категориях – кофе, кино, еда, oнлайн-шопинг, онлайн-обучение и т. д. Клиент может воспользоваться тем, что необходимо ему в этот конкретный понедельник – при этом доступно до трех предложений из списка.

Так, иркутяне по понедельникам смогут бесплатно получить кофе от Smart cafe, второй билет в кино от сети «Киномакс», а также дополнительную пиццу от «Додо Пицца». Кроме того, иркутским клиентам Tele2 доступны и другие предложения от партнеров – например, просмотр новинок проката и популярных фильмов онлайн-кинотеатра Wink в разрешении HD и 4K.

В начале недели можно заняться шопингом или дополнительным образованием. Абонентам компании в Иркутской области по понедельникам будет доступна скидка 100 рублей для покупок на сервисе AliExpress, на 500 рублей станет дешевле заказ от 3000 рублей на онлайн-платформе Lamoda или предоставлен доступ к изучению английского в разговорных клубах онлайн-школы Skyeng.

Предложения будут действовать каждый понедельник с 17 мая по 21 июня. На этот раз акция пройдет в 32 городах, среди которых Иркутск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Тула, Белгород, Новосибирск и другие. Программа доступна всем абонентам Tele2 с положительным балансом, которые внесли абонентскую плату. Чтобы принять участие в акции, клиентам необходимо получить промокод в приложении «Мой Tele2».

– Мы возобновляем акцию «Понедельники Tele2» в Иркутской области, которые стали хорошей традицией для многих иркутских клиентов компании, которые с удовольствием начинают неделю с приятных мелочей. В списке партнерских предложений только актуальные подарки – такие, которые интересны нашим абонентам в ежедневной жизни: кофе, походы в кино, пицца. В период действия акции «понедельничный сет» каждый раз может быть разным. Иркутяне могут активировать тот набор предложений, который порадует их именно в этот понедельник, а через неделю – попробовать что-то новое. Это подборка действительно нужных предложений, которые могут скрасить любое начало недели, – Мария Лыкова, коммерческий директор макрорегиона «Байкал и Дальний Восток» Tele2.