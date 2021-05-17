Названы лидеры по вводу жилья среди регионов РФ

Согласно исследованию РИА Новости, Иркутская область заняла 44 место в этом списке.

Как отмечается в рейтинге, прошедший год стал сложным для всех отраслей экономики, и строительная не стала исключением, из-за пандемии во втором квартале 2020 года были приостановлены работы на многих стройплощадках.

«Тем не менее, несмотря на весенний значительный спад, по итогам 2020 года наблюдается рост жилищного строительства. Ускоренному восстановлению ввода жилья способствовали меры по поддержке рынка, утвержденные весной, а также продление программы льготной ипотеки на 2021 год», – говорится в рейтинге.

Дальний Восток в аутсайдерах

В нижней части рейтинга расположились в основном регионы Дальневосточного федерального округа. На последнем месте – Чукотка, где объем ввода жилья в прошлом году составил 0,034 квадратного метра на человека.

В аутсайдерах также Магаданская (0,064) и Еврейская автономная области (0,09). «Еще в трех регионах – Забайкальском крае, Хабаровском крае и Амурской области – в 2020 году было введено менее 0,2 квадратного метра жилья на человека», – говорится в рейтинге.

Лидеры по темпам

Положительная динамика темпов жилищного строительства наблюдается в 48 регионах, отрицательная – в 37. В Ненецком автономном округе аналитики зафиксировали наибольший рост объемов строительства (+118,8%). «И хотя в абсолютном выражении прирост составил всего 22 тысячи квадратных метра, для такого небольшого региона это безусловно отличный результат», – отмечают эксперты.

Кроме того, на 52,3% выросли объемы строительства на Камчатке, в Орловской области - на 45,6%, на Сахалине – на 32,7%, на Чукотке – на 30,8%. Еще в трех регионах – Ханты-Мансийском автономном округе, Костромской и Магаданской областях - рост превысил 20%.

Наиболее существенно – более чем на 35% – объемы ввода жилья снизились в Карачаево-Черкесии, ЕАО и Ингушетии.