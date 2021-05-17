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Окончен приём заявок на кинофестиваль «Человек и Природа» 2021

В этом году в оргкомитет фестиваля поступило 186 заявок. Список участников объявят в уже июне, сообщают в пресс-службе фестиваля.  

Отборочная комиссия уже приступила к работе над формированием конкурсной программы. 

На участие в юбилейном сезоне претендуют картины из 40 стран мира, среди которых наряду с Россией, США, Францией и Германией – работы из Венесуэлы, Кипра, Марокко. Наибольшее количество заявок поступило из России (59) и Германии (15).  

«Прошедший год стал очень тяжёлым для всех, в том числе и для кинематографистов. Однако несмотря на пандемию продолжает создаваться хорошее, качественное кино, дающее фестивалю возможность для дальнейшего развития - всё новые и новые страны подают свои заявки на участие в нашем форуме. В этом году впервые свои работы представили режиссёры из Ганы, Кувейта, Палестины, Панамы», – отмечает программный директор фестиваля Елена Утробина. 

Международное жюри определит победителей юбилейного фестиваля в номинациях «Лучший документальный фильм», «Лучший игровой фильм», «Лучший научно-популярный фильм», «Лучший анимационный фильм». 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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