18 мая галерея Виктора Бронштейна вновь откроет зал авторских кукол семьи Даши Намдакова

Постоянная экспозиция со скульптурами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи – единственная в мире выставка работ мастера, сообщают в пресс-службе галереи.

Она открылась в 2015 году и постоянно пополнялась новыми экспонатами.

– В декабре прошлого года после реконструкции мы открыли лишь один выставочный зал, в котором сейчас находятся скульптуры. Затем занялись подготовкой нового зала для авторских кукол, – рассказывает директор галереи Ольга Бронштейн. – Наконец, спустя почти полгода экспозиция готова, сейчас она выглядит цельной и завершенной.

Новое экспозиционное решение позволяет погрузиться в сюжеты работ, почувствовать атмосферу древних сказок и тайн Востока.

Авторская техника

Эскизы кукол создает Даши Намдаков, а каждый член семьи отвечает за свою часть работы: мама – за прически, сестры – за кружево и роспись, а старший брат делает каркасы и подставки. Все экспонаты выполнены с использованием традиционных и современных техник и материалов: кожи, войлока, конского волоса, металлов, китайских тканей в сочетании с деревом и костью.

Новый экспонат

Выставка пополнилась новым экспонатом – куклой «Эрдэни Морин». На Востоке так называют драгоценного коня, который одет в блестящие доспехи. Он не знает усталости и быстр, как ветер. Это первый образ фантастического животного в коллекции галереи. Другие куклы – это олицетворение волшебных героев.

Экскурсии по выставке

Каждую среду в 18:30 по постоянной экспозиции проводятся экскурсии по цене входного билета –50–150 рублей. Кроме того, посетители могут воспользоваться бесплатным аудиогидом. У всех экспонатов в зале есть qr-код – достаточно навести на него камеру смартфона, перейти по ссылке и прослушать информацию.