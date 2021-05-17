Наименьшую часть от своего дохода тратят на кредиты работники сфер IT, телекоммуникаций и связи

При этом за последние 6 месяцев сильнее всего долговая нагрузка выросла у самозанятых граждан – на 3,5 процентных пункта (п.п.), а наибольшее ее сокращение отмечено у работников СМИ (на 0,6 п.п.).

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), основанным на информации от 4 000 тысяч российских кредиторов (банки, микрофинансовые организации, кредитные потребительские кооперативы и пр.), в апреле 2021 года, наименьший показатель долговой нагрузки (ПДН) в отраслевой структуре занятости был отмечен у работников из сфер «Информационные технологии» (13,9%), «Телекоммуникации и связь» (16,5%) и «Маркетинг, реклама и PR» (19,8%). В свою очередь, наибольшую часть своего дохода на выплаты по кредитам (наибольший ПДН) направляют работники охранных предприятий (36,5%), «Фармацевтики и медицины» (33,6%) и социальной сферы (33,1%).

При этом динамика ПДН по отраслям занятости носит разнонаправленный характер. Так, самый высокий рост ПДН за последние 6 месяцев зафиксирован у самозанятых граждан (+3,5 п.п.), а также у сотрудников, работающих в охранных структурах (+0,8 п.п.) и сфере образования (+0,6 п.п.). В то же время в ряде отраслей ПДН немного снизился, в том числе, у работников СМИ (-0,6 п.п.), а также в сферах продаж (-0,4 п.п.), туризма и гостиничного бизнеса (-0,3 п.п.).

Что касается кадрового состава предприятий и организаций, то меньше всего на выплаты по кредитам из своего дохода тратят представители «Топ-менеджмента» (14,5%) и «Мидл-менеджмента» (19,6%). В то же время, самый большой ПДН – у работников «Административно-хозяйственного персонала» (31,5%) и «Рабочих специальностей» (30,5%). У «Инженерно-технического персонала» предприятий и организаций данный показатель находится на уровне 23,4%.

Как ранее сообщало НБКИ, за последние 6 месяцев показатель долговой нагрузки (ПДН) в целом по стране немного вырос – на 0,52 п.п. до 25,63% (на 01.10.2020 года – 25,11%).

«Несмотря на некоторый рост показателя долговой нагрузки (ПДН) российских заемщиков за последние 6 месяцев, он все еще остается на достаточно не высоком уровне, – отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. – При этом важно отметить, что столь небольшое увеличение ПДН в этот период было отмечено на фоне активной реструктуризации банками «проблемных» кредитов граждан. В этой связи стоит также отметить и их консервативную политику, приведшую к существенному снижению банками уровня одобрения кредитных заявок граждан. В любом случае, заемщикам следует помнить о том, что выплаты по кредитам должны быть по возможности комфортными, а остаток собственных средств позволял членам домохозяйства поддерживать привычный для них уровень жизни. Для этого необходимо стараться поддерживать ПДН на уровне не более 30% и регулярно следить за значением своего Персонального кредитного рейтинга (ПКР)».