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Кинокомпании смогут компенсировать часть затрат при съёмке фильмов в Иркутской области

Такая система называется рибейт, сообщают в областной администрации.

По ней регион, в котором проходят съёмки, возмещает организаторам часть затрат на создание фильма. Среди критериев отбора – создание положительного образа региона в фильме, а также привлечение к работе местных специалистов.

Возмещение из регионального бюджета может достигать 20% от затрат на создание фильма.

Взаимодействие с организациями кинематографии осуществляет специальный отдел, созданный на базе Иркутского областного кинофонда. Специалисты разработали каталог съёмочных локаций, оказывают помощь в оказании транспортных, логистических услуг, получают разрешения на проведение съёмок, предоставляют в аренду кинооборудование и необходимый инвентарь.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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