В День молодежи в Иркутске состоится III международный Слата Марафон

​Администрация областного центра является официальным партнером мероприятия, сообщают в мэрии.

Традиционно забег пройдёт по историческому центру города. Старт и финиш – у памятника Александру III. Впервые в этом году мероприятие станет доступным для людей с ограниченными возможностями.

Участникам предлагается преодолеть одну из четырех дистанций для разных уровней подготовки: фан-ран – 3 километра, минимарафон – 10 километров, полумарафон – 21 километр и настоящий марафон – 42 километра. Учет времени на всех дистанциях ведется при помощи электронной системы тайминга. Также запланирована детская дистанция. Каждый участник забега получит памятную медаль финишера, а дети – сладкие подарки.

Для участия в соревнованиях необходимо пройти регистрацию на сайте.

Онлайн регистрация завершается 24 июня в 17.00. Регистрация в день старта не проводится. Для полноценной обратной связи при регистрации участнику необходимо указать номер телефона и адрес электронной почты. Все новости, изменения и результаты соревнований будут поступать по указанным контактам.