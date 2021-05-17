Прямые регулярные рейсы из Иркутска в Краснодар открывает S7 Airlines

Авиабилеты на новый рейс уже в продаже, сообщает авиаперевозчик.

Полеты будут осуществляться дважды в неделю – по понедельникам и пятницам. Вылет из аэропорта Иркутска в 05:40, прилет в аэропорт Краснодара в 07:30 по местному времени. Обратный рейс вылетает в 08:25 и приземляется в Иркутске в 19:40.

«S7 Airlines расширяет географию полетов из Иркутска по южным направлениям. В дополнение к рейсам в Сочи и Симферополь мы рады предложить пассажирам прямые перелеты в Краснодар. Расписание составлено таким образом, что путешественникам будет удобно спланировать полноценный отпуск с семьей или полет на долгий уикенд. При покупке авиабилетов можно выбрать оптимальный по комплексу услуг тариф», – говорит Григорий Давыдов, директор по стратегии S7 Group.

Рейсы из Иркутска в Краснодар будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Airbus A320neo, отличающихся более вместительными багажными полками, большим пространством для ног и приятным для глаз светодиодным освещением. Кресла салона оборудованы розетками с разъемом USB, а также специальными миниатюрными подставками для мобильных устройств.