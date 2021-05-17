Четверть выпускников иркутских вузов 2021 года хотят работать в IT

По данным онлайн-опроса, который провёл исследовательский центр Зарплаты.ру, в Иркутской области среди молодежи в возрасте от 18 до 22 лет, 65% респондентов уже определились с профессией.

Из них 43% планируют работать по специальности, 36% не уверены, что получится работать по специальности, 9% не намерены связывать свою карьеру с полученной профессией. Остальные 12% опрошенных жалеют о своем выборе и не намерены развиваться в этой сфере.

В «миллионниках» и небольших российских городах ситуация выглядит по-разному: в крупных городах молодые люди в основном хотят быть IT-специалистами.

В Иркутской области «айтишниками» хотят быть 25% опрошенных, 15% - работать в рекламе и маркетинге, 8% - в сфере искусства, культуры и развлечений, 7% - в банках, 6% - в нефтегазовой промышленности.

В то же время в городах с населением менее 200 000 жителей молодых иркутян в основном привлекает работа в госслужбе – 15% и в медицинской сфере – 12%. Работать в IT хотят 9% опрошенных, юристами – 6%. Предпринимателями мечтают стать 16% респондентов.

Основным критерием в выборе профессии для молодежи в Иркутской области сегодня является высокий уровень дохода – об этом заявили 59% респондентов.

Сразу после окончания учебного заведения 51% выпускников рассчитывают на доход не менее 40 000 рублей в месяц, 14% планируют получать сразу не менее 60 000 рублей. При этом 58% опрошенных хотели бы иметь возможность работать дистанционно.

Наименее популярными профессиями среди молодежи Иркутской области в этом году стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.